العالم اليوم - الذهب يرتفع مع ضعف الدولار لكن مسار رفع الفائدة يكبح المكاسب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 03:22 مساءً - تحولت أسعار الذهب إلى الصعود، الجمعة، بعدما استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حدت من المكاسب.

ارتفع مؤشر الدولار لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء الماضي، إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة الاقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحرك الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1964.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش في طريقه للارتفاع 0.2 بالمئة هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1976.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى24.01 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى986.59 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1393.40 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل.