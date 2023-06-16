العالم اليوم - الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في الإليزيه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 03:22 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس بقصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويتضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو. كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.

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