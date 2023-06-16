إصابة 80 شخصا إثر تصادم 7 مركبات فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أصيب أكثر من 80 شخصًا فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم مروع لـ 7 مركبات، بينهم ثلاث حافلات تقل طلابًا فى المرحلة الإعدادية، على طريق محلى شرق العاصمة سيول.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "يونهاب"، قالت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ فى كوريا الجنوبية، إن الحادث الذى وقع فى إقليم كانجوون الشمالى الشرقى، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وإصابة 79 آخرين بإصابات طفيفة. وأضافت الشرطة أن الثلاث حافلات كانت تقل تلاميذ ومعلمين من مدرسة إعدادية فى سيول فى رحلة، وتم الإبلاغ عن نحو 79 إصابة بين ركاب الحافلات. وبحسب الوكالة، يشارك نحو 30 رجل إطفاء فى عمليات الإنقاذ، بينما تحقق الشرطة فى ملابسات الحادث.

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