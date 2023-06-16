العالم اليوم - قيود على استهلاك المياه في إنجلترا بسبب الطقس الجاف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 04:20 مساءً - أعلنت شركة توزيع مياه إنجليزية عن حظر مؤقت لاستخدام خراطيم ورشاشات المياه في منطقتي كنت وساسكس جنوب شرق البلاد، وذلك في أعقاب موجة جفاف أدت إلى نقص الإمدادات.

وقالت شركة ساوث إيست ووتر، الجمعة، إنها اتخذت الخطوة بعد ارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع القليلة الماضية وارتفاع الطلب على مياه الشرب في ساسكس وكنت المتاخمتين للندن.

وواجهت إنجلترا العام الماضي خطر الجفاف لأول مرة منذ 2018 حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما أدى إلى فرض قيود على استهلاك المياه، بما في ذلك حظر خراطيم المياه بهدف تقييد الاستخدام غير الضروري للمياه.

وقال ديفيد هينتون الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "تطور الوضع بشكل أسرع من العام الماضي".

وتابع "ومن الواضح، أننا شهدنا زيادة في طلب العملاء على المياه مع الطقس الحار مما أثر على قدرتنا على إمداد جميع العملاء (بالمياه) في كل الأوقات".

وقالت الشركة، وعملاؤها 2.3 مليون، إن الطلب على المياه ازداد في الأيام القليلة الماضية متجاوزا كل المعدلات السابقة رغم أن الشركة تنتج 120 مليون لتر إضافي يوميا وهو ما يكفي لإمداد أربع بلدات كبيرة.

وسيدخل فرض القيود حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يونيو، حيث سيحظر على الأسر استخدام خراطيم المياه في ري حدائق المنازل أو غسل السيارات والقوارب أو ملء حمامات السباحة.