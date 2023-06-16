القاهرة الإخبارية: روسيا منعت الدول غير الصديقة من تغطية منتدى سانت بطرسبرج

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من روسيا، إن روسيا منعت الدول غير الصديقة من تغطية منتدى سانت بطرسبرج، كما منعت الصحفيين التابعين لدول غير الصديقة من تغطية المنتدى، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى بوتين سيلقى كلمة فى المنتدى.





وأضاف مشيك، خلال تصريحات عبر القناة، أن بوتين سيتطرق خلال كلمته إلى الاقتصاد الروسى والنمو الذى يلحق به، وبخاصة أن بوتين فى الكلمة الترحيبية لمنتدى سان بطرسبرج أكد على أن الاقتصاد الروسى سينمو بنسبة 2% العام الحالى، وأكد فى وقت سابق على ان بلاده استطاعت من خلال الإجراءات التى اتخذتها مواجهة العقوبات الغربية. وتابع، أنه خلال لقاء بوتين مع نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد تم التشديد من قبل الطرفين على ضرورة تعزيز العلاقات فى عدة مجالات وأبرزها المجال الاقتصادى والتجارى.

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