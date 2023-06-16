بوتين: خروج 1.7 مليون شخص من خط الفقر فى روسيا عام 2022

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال بوتين إن موسكو أنفقت 4.2 مليار دولار على بناء الفنادق فى روسيا، لافتًا إلى نمو كبير فى قطاع السياحة، بنسبة 16.7% وبمقدار 10 ملايين سائح.
كما أشار بوتين إلى خروج 1.7 مليون شخص من خط الفقر فى روسيا عام 2022، وتوفير 300 ألف كيلومتر من خطوط الاتصالات العام الماضى، مؤكدًا العمل على تطوير البنية التحتية فى القرم والقوقاز.
وأضاف بوتين، أن هناك أكثر من 90 ألف طلب تسجيل علامة تجارية فى روسيا، موضحًا أن حجم التجارة الخارجية الروسية وصل إلى 592 مليار دولار.
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