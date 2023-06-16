عاجل- وزير الدفاع الأمريكى: انضمام السويد للناتو يعزز من قوة الحلف

جدة - نرمين السيد - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستقف جانب أوكرانيا مهما طال الزمن، ونحن بحاجة إلى الاستثمار فى مجال الإنفاق الدفاعى، مضيفا أن انضمام السويد لـ "الناتو" يعزز من قوة الحلف.





وأضاف "أوستن" خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو فى بروكسل، اليوم الجمعة، أنَّه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن قادة حلف شمال الأطلسى (الناتو) سيتفقون على تخصيص 2% من الناتج المحلى.

وذكر أنَّ حلف الناتو يواجه تحديات تاريخية ونحن نواجهها بالوحدة، كما سنعزز القوات الدفاعية والردع لحلف الناتو، مؤكدا أننا لن ننجر إلى حرب بوتين التي اختارها لكن سندعم وسائل الردع، وأوضح أننا سندافع عن كل شبر من أراضى الناتو، والدفاع عن العالم المنفتح وتعزيز جميع الحقوق، وأشار إلى أنَّ السويد دولة ديمقراطية كبيرة تتسم بالقدرات العسكرية.

وتابع: "لا بد من الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الصين، سألتقي مع نظيري الصيني قريبا، ونريد أن تبنى علاقتنا مع بكين على التنافس وليس الصراع".