عاجل- أمين عام الناتو: دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ستولتنبرج" خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو فى بروكسل ونقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أننا ننتهى من اتفاقية لوضع مجلس استشارى لأوكرانيا.

وذكر أمين عام الناتو، أنَّ السويد مدعوة لعضوية الانضمام للحلف، كما أن انتهائها من ترتيب هيكلها العسكرى يُقربها من الناتو.

وأكد أنَّ روسيا نشرت أسلحة نووية بالقرب من حدود حلف (الناتو)، مشيرا إلى أن هناك خطة تكيف من الناتو لردع روسيا بعد نشر الأسلحة النووية.

وتابع: "حلفاء الناتو يقدمون الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، ونرحب بجهود 7 دول حلفاء للناتو فى دعم أوكرانيا، ونخطط لضمان وقف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا".