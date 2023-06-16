جدة - نرمين السيد - وأضاف "ستولتنبرج" خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو فى بروكسل ونقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أننا ننتهى من اتفاقية لوضع مجلس استشارى لأوكرانيا.
وذكر أمين عام الناتو، أنَّ السويد مدعوة لعضوية الانضمام للحلف، كما أن انتهائها من ترتيب هيكلها العسكرى يُقربها من الناتو.
وأكد أنَّ روسيا نشرت أسلحة نووية بالقرب من حدود حلف (الناتو)، مشيرا إلى أن هناك خطة تكيف من الناتو لردع روسيا بعد نشر الأسلحة النووية.
وتابع: "حلفاء الناتو يقدمون الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، ونرحب بجهود 7 دول حلفاء للناتو فى دعم أوكرانيا، ونخطط لضمان وقف الهجمات الروسية ضد أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أمين عام الناتو: دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.