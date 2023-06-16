بوتين يلتقى بن زايد ويشكره لجهود الإمارات فى الإفراج عن الروس

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تسعى إلى تهدئة الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص له دور فى إحداث التوازن.

كما توجه الرئيس بوتين بالشكر لرئيس الإمارات، على جهود بلاده فى الإفراج عن الأسرى فى أوكرانيا.