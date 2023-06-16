جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تسعى إلى تهدئة الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص له دور فى إحداث التوازن.
كما توجه الرئيس بوتين بالشكر لرئيس الإمارات، على جهود بلاده فى الإفراج عن الأسرى فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يلتقى بن زايد ويشكره لجهود الإمارات فى الإفراج عن الروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.