الأردن يستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 يونيو 2023 08:05 مساءً - دوت الخليج :- اكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى أنه سيتم البدء يوم غد الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات في عمّان.
وحسب وكالة المسيرة نت أوضح المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر أمس الاربعاء قائلا: "سنبدأ بعد غدٍ الجمعة 26/11/1444هـ الموافق 16/6/2023م جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المفاوضات تهدف لإيجاد حلول للعوائق والإشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية بنود الاتفاق السابق.
وعبر رئيس لجنة شؤون الأسرى عن أمله في أن تكون جولة ناجحة ومثمرة كسابقتها.
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