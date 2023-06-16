العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 08:18 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية، الجمعة، عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة والأسهم الدفاعية في ختام أسبوع هيمنت عليه قرارات من بنوك مركزية كبرى.

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل "إل.في.إم.إتش" و"ريتشمونت" ما يقارب ثلاثة بالمئة لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة اليوم.

وبالنسبة للأسبوع بأكمله، صعد المؤشر 1.5 بالمئة مسجلا بذلك أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين.

وصعد المؤشر "كاك" الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة بنسبة 1.3 بالمئة وتصدر الرابحين في المنطقة بينما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت الأسهم الدفاعية حيث زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.9 بالمئة ومؤشر شركات المرافق بنسبة 1.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.

ولكن أسهم شركة "ترافيس بيركينز" أكبر شركة بريطانية لتوريد مواد البناء هبط بنسبة 6.7 بالمئة إلى قاع المؤشر "ستوكس"، بعد أن حذرت الشركة من تأثر الأرباح بالتحديات التي يشهدها سوق الإسكان في البلاد.