جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأوكرانى المضاد ليس لديه أى فرصة للنجاح، وأنه لم يبق لدى أوكرانيا تقريبًا أسلحة محلية الصنع، وأن الحرب الاقتصادية التى يشنها الغرب على روسيا فشلت، موضحًا أن أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينخرط بشكل مباشر فى الصراع الدائر مع أوكرانيا.





وأضاف "بوتين"، خلال كلمته فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، اليوم الجمعة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسلحة الغرب لم تنجح فى أوكرانيا، وأن روسيا لن تجعلها تنجح، وأكد أن قوات بلاده ستقدم على حرق مقاتلات F-16 فى أوكرانيا، مستشهدًا باحتراق الدبابات الغربية وتدميرها. وأشار بوتين إلى أن موسكو لم تغلق باب التسوية السلمية للصراع، حتى الآن، وأنه من الأفضل للغرب البحث عن تسوية الخلافات، موضحًا أن الترسانة النووية الروسية، أكثر قوة ومتانة وتتفوق على نظيرتها فى حلف الناتو، لكن بلاده ليست فى حاجة إلى استخدامها حاليا. وشدد بوتين على أن استخدام بلاده للسلاح النووى مرهون بتعرضها لخطر الزوال، مضيفاً أن نشر الأسلحة النووية فى بيلاروسيا هدفه الردع فقط، كما كشف عن نية بلاده لدراسة إنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا إذا استمرت الهجمات ضد الدولة الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بوتين: هجوم أوكرانيا المضاد ليس لديه فرصة نجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.