العالم اليوم - فيديو.. رعب على شاطئ إسباني بعد ظهور متكرر لسمك القرش

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رعب على شاطئ إسباني بعد ظهور متكرر لسمك القرش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 09:22 مساءً - شوهدت سمكة قرش عملاقة ثانية تسبح في الساحل الإسباني، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى في شاطئ كوستا بلانكا.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر يوم أمس الخميس بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، عندما اقتربت سمكة قرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر.

وفي وقت لاحق، تم العثور على القرش ميتا على بعد ميلين شمالا.

واليوم الجمعة، ظهرت سمكة قرش أخرى، توصف بـ"تينتوريرا"، داخل ميناء سيوتاديلا في جزيرة مينوركا.

في الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهي تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: "من الواضح أنها عادت من حيث أتت".

وقال عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: "مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعا صعبا، ولكن يجب أن تظل هادئا لأن هذه الأسماك ليست عدوانية".