العالم اليوم - زيلينسكي يرد على الوفد الإفريقي ويرهن السلام بانسحاب روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 09:22 مساءً - رهن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، محادثات السلام مع موسكو بانسحاب القوات الروسية من بلاده، وذلك عقب اجتماعه مع زعماء أفارقة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال عقب اجتماعه مع زعماء أفارقة في كييف إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام مع روسيا إلا بعد سحب موسكو لقواتها من الأراضي التي تسيطر عليها.

وبدأ وفد من الزعماء الأفارقة مهمة سلام في كييف، يوم الجمعة، بالرغم من تعرض كييف لما وصفته أوكرانيا بأنه وابل من الصواريخ الروسية.

وفي مؤتمر صحفي مع الزعماء الأفارقة الذين يزورون بلاده، قال زيلينسكي إن "أوكرانيا تحتاج سلاما حقيقيا بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها".

المبادرة الأفريقية

كشفت مصادر إعلامية أن مبادرة السلام الأفريقية التي بدأتها جنوب إفريقيا، في مايو الماضي، تتضمن مجموعة من "الإجراءات لبناء الثقة" وقد تشمل: