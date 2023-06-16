العالم اليوم - "باينانس" تواجه تحقيقا قانونيا في فرنسا.. بسبب هذه التهم

انتم الان تتابعون خبر "باينانس" تواجه تحقيقا قانونيا في فرنسا.. بسبب هذه التهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 09:22 مساءً - أعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق مع شركة "باينانس"، مما يزيد من القضايا القانونية التي يواجهها أكبر كيان لتداول العملات الرقمية في العالم.

وذكر بيان التحقيق، والذي يقوده المدعي العام في باريس، أنه سينظر في مزاعم بأن الذراع الفرنسية لشركة "باينانس" تتاجر بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية.

كما ستنظر التحقيقات في تهم للشركة تتعلق بعمليات غسيل الأموال.

وقبل أيام، أعلنت "باينانس" أنها ستعلّق الإيداعات بالدولار، وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الأميركية.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية، قالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرّب محسوب من القانون".

يشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في أميركا كسوق للأوراق المالية.

كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال العملاء.

وأفادت "باينانس" في الولايات المتحدة Binance.US على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها "ستعلّق الإيداعات بالدولار الأميركي".

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس "باينانس"، تشانغبينغ جاو.

وطلبت اللجنة الثلاثاء، من المحاكم تجميد الأصول المرتبطة بالشركة وجاو الذي كان يُنظر إليه على أنه أبرز خصم لقطب العملات المشفرة سام بانكمان-فرايد.