العالم اليوم - بالفيديو.. حديث محمد بن زايد وبوتين عن "مشروع مهم في مصر"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حديث محمد بن زايد وبوتين عن "مشروع مهم في مصر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 10:24 مساءً - لقي مقطع فيديو لحديث بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، تداولا واسعا على المنصات الاجتماعية.

وفي الفيديو، يقول بوتين: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك، وعندنا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".

ورد الشيخ محمد بن زايد مقترحا أن يكون التعاون في المشروع ثلاثيا مشتركا بين روسيا ومصر والإمارات.

وأضاف: "هناك استثمارات كثيرة من الإمارات في مصر".

فكان جواب الرئيس الروسي: "نعم يمكننا مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس السيسي.. فكرة جيدة جدا".

ونال جواب الشيخ محمد بن زايد إعجابا كبيرا على المواقع الاجتماعية، حيث أجمع المعلقون على أن "رئيس الإمارات يتذكر مصر دائما وحريص عليها"، داعين بدوام المحبة بين الأشقاء.

واستقبل الرئيس الروسي، يوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات في سان بطرسبرغ، حيث عقدا لقاء على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي.

وبحث الرئيسان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.. ومسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".