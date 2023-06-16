العالم اليوم - حكومة البرازيل تؤيد احتفاظ "بتروبراس" بحصتها في "براسكم"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 10:24 مساءً - قال ألكسندر سيلفيرا وزير المعادن والطاقة البرازيلي، الجمعة، إن الحكومة تؤيد احتفاظ شركة "بتروبراس" بحصة في شركة البتروكيماويات "براسكم"، في وقت بدأت فيه عروض تتوالى على الشركة.

وشركة "بتروبراس" التي تديرها الدولة، هي واحدة من المساهمين الرئيسيين في "براسكم"، بالإضافة إلى شركة "نوفونور" التي تملك حصة مسيطرة.

ولكن "بتروبراس" تتطلع إلى بيع حصتها في براسكم بعدما تلقت عطاءات من شركات مختلفة.

وقال سيلفيرا للصحفيين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "قطاع البتروكيماويات استراتيجي بالنسبة للبلاد وضروري لنموها، لا يوجد مبرر لدينا لنخسر ريادتنا في قطاع البتروكيماويات".

وكانت "بتروبراس" قد حققت أرباحًا قياسية بلغت 36 مليار دولار خلال عام 2022، بعد أنهت شركة النفط البرازيلية الحكومية سياستها المتمثلة في ربط أسعار منتجاتها من المحروقات بالسوق الدولية، في تعديل وعد به الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتعهد دا سيلفا، الذي تولى الرئاسة للمرة الثالثة في يناير، خلال حملته الانتخابية باتباع سياسة تسعير برازيلية للشركة، معتبرا أن السياسة السابقة تهدف إلى "إرضاء المستثمرين على حساب الشعب البرازيلي".