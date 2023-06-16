العالم اليوم - فيديو.. مشهد مؤثر لشاب يجد شقيقه حيا بعد "مأساة اليونان"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مشهد مؤثر لشاب يجد شقيقه حيا بعد "مأساة اليونان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 11:22 مساءً - رصد مشهد يفطر القلوب، لحظة عثور شاب على شقيقه حيّا، بعد نجاته من "مأساة اليونان"، التي لقي فيها عشرات المهاجرين حتفهم، إثر غرق مركب، كان يقلّهم قبالة السواحل اليونانية.

وقالت تقارير إعلامية إن شابا سوريا سافر من هولندا إلى اليونان للبحث عن أخيه، الذي انقطعت أخباره منذ حادث غرق المركب.

ولحسن الحظ، عثر الشاب السوري على شقيقه، الذي كان يرقد رفقة ناجين آخرين في مستودع، أقامته الشرطة اليونانية في كالاماتا.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يعانق، عبر الحواجز المعدنية، أخاه، الذي كان يذرف الدموع، بالقول: "لا تبك أخي، الحمد لله على سلامتك، سنخرجك من هنا".

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