برلمانى أوكرانى لــ «القاهرة الإخبارية»: مستعدون للسلام عندما ترحل موسكو

جدة - نرمين السيد - أكد أوليكسى غونشارينكو، عضو البرلمان الأوكرانى، اليوم الجمعة، رفض بلاده لفكرة وقف إطلاق النار بدون تحرير الأراضى الأوكرانية، لافتًا إلى أن كييف مستعدة للسلام فى حال تركت موسكو الأراضى الأوكرانية وغادرت البلاد.





وقال البرلمانى الأوكرانى، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن كييف منفحتة نحو جميع المبادرات، ومن بينها مبادرة الوفد الإفريقى لوقف العداء من قبل موسكو.

وأضاف "غونشارينكو"، أن كييف لا تريد الحرب بل إرساء السلام، ولهذا ترحب بالمبادرات التى تتحدث عن إنهاء التدخل الروسى بالأراضى الأوكرانية.

وأوضح عضو البرلمان الأوكرانى، أن بلاده لديها مرونة كبيرة فى التعامل مع المبادرات على عكس الجانب الآخر فى روسيا.

وذكر أنَّ التسوية لن تتم إلا فى حال تركت روسيا الأراضى فى أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب على أراضى بلاده.