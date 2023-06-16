وقال البرلمانى الأوكرانى، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن كييف منفحتة نحو جميع المبادرات، ومن بينها مبادرة الوفد الإفريقى لوقف العداء من قبل موسكو.
وأضاف "غونشارينكو"، أن كييف لا تريد الحرب بل إرساء السلام، ولهذا ترحب بالمبادرات التى تتحدث عن إنهاء التدخل الروسى بالأراضى الأوكرانية.
وأوضح عضو البرلمان الأوكرانى، أن بلاده لديها مرونة كبيرة فى التعامل مع المبادرات على عكس الجانب الآخر فى روسيا.
وذكر أنَّ التسوية لن تتم إلا فى حال تركت روسيا الأراضى فى أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب على أراضى بلاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى أوكرانى لــ «القاهرة الإخبارية»: مستعدون للسلام عندما ترحل موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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