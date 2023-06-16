صحفى بريطانى: خطة ترحيل اللاجئين من البلاد ساذجة ولن يكتب لها النجاح

جدة - نرمين السيد - قال روبرت فوكس، الكاتب الصحفى، خلال لقائه ببرنامج “10 داونينج ستريت”، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن أزمة اللاجئين فى العالم لا تعتبر مسؤولية فرد واحد أو حكومة واحدة فقط، والأمر ليس سهلًا فليس بالإمكان توجيه الاتهام أو تحميل المسؤولية لجهة واحدة فقط.





وأضاف روبرت فوكس، أن تحميل الاتهامات أو المسؤولية لجهة بعينها، ليس بالإمكان حلها، لأنها تعتبر ظاهرة تاريخية، فإذا نظرنا إلى عدد البشر فى عام 1951، وعدد اللاجئين نتيجة الحرب العالمية الثانية، ونتيجة الحروب فى آسيا وإفريقيا، لكن معاهدة 1951 لم تتوقع بأنه سيكون حجم الكارثة فى الواقع بالشكل الذى نراه الآن.

وتابع: فقد تفتت إمبراطوريات، وتخلت دول مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا عن مستعمراتها السابقة، وإذا تحدثنا عن دول بحجم الهند، وعن عدد البشر فى أفريقيا، فإن الدول الاستعمارية السابقة ليس بإمكانها تحمل تلك المسؤوليات، ولذلك لا بد من تطوير الإطار القانونى والأخلاقى للاتفاقيات بطريقة نصبح بإمكاننا أن نحمل الدول كأفراد وكمجموعة بأن تتحمل مسؤولياتها.

وأوضح أنه يجب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للتعامل مع ملف الهجرة، لافتا إلى أن ملف المهاجرين أصبح ككرة القدم يلعب به السياسيون حسب مصالحهم.

وأكد أن خطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا ساذجة ولن يكتب لها النجاح.