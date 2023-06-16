وأضاف روبرت فوكس، أن تحميل الاتهامات أو المسؤولية لجهة بعينها، ليس بالإمكان حلها، لأنها تعتبر ظاهرة تاريخية، فإذا نظرنا إلى عدد البشر فى عام 1951، وعدد اللاجئين نتيجة الحرب العالمية الثانية، ونتيجة الحروب فى آسيا وإفريقيا، لكن معاهدة 1951 لم تتوقع بأنه سيكون حجم الكارثة فى الواقع بالشكل الذى نراه الآن.
وتابع: فقد تفتت إمبراطوريات، وتخلت دول مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا عن مستعمراتها السابقة، وإذا تحدثنا عن دول بحجم الهند، وعن عدد البشر فى أفريقيا، فإن الدول الاستعمارية السابقة ليس بإمكانها تحمل تلك المسؤوليات، ولذلك لا بد من تطوير الإطار القانونى والأخلاقى للاتفاقيات بطريقة نصبح بإمكاننا أن نحمل الدول كأفراد وكمجموعة بأن تتحمل مسؤولياتها.
وأوضح أنه يجب تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للتعامل مع ملف الهجرة، لافتا إلى أن ملف المهاجرين أصبح ككرة القدم يلعب به السياسيون حسب مصالحهم.
وأكد أن خطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا ساذجة ولن يكتب لها النجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحفى بريطانى: خطة ترحيل اللاجئين من البلاد ساذجة ولن يكتب لها النجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.