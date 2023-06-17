العالم اليوم - شريحة الدماغ المثيرة للجدل.. ماسك يكشف موعد أول زراعة للبشر

انتم الان تتابعون خبر شريحة الدماغ المثيرة للجدل.. ماسك يكشف موعد أول زراعة للبشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 صباحاً - كشف الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، عن توقعاته بشأن موعد تجربة زراعة الرقائق الإلكترونية في دماغ البشر.

وقال ماسك، إنه يتوقع أن تبدأ شركته "نيورالينك" الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية هذا العام.

وفي حديثه في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة "نيورالينك" التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن الملياردير الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ولشركة "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء قال "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت شركة "نيورالينك" قد أعلنت الشهر الماضي، أنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق، بأنها سمحت لشركة "نيورالينك" بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام روبوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في التفاصيل.

وأفاد خبراء لرويترز في وقت سابق بأنه إذا تمكنت "نيورالينك" من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.