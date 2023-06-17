العالم اليوم - "الدعم السريع": مقتل وجرح أسرى في قصف للجيش على أحد مقارنا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 صباحاً - أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، يوم الجمعة، مقتل وجرح 26 أسيرا من الجيش السوداني، إثر غارة شنها الطيران الحربي النظامي على أحد المقار التابعة لهذه القوات.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "مواصلة لسلسلة أعمالها العشوائية، قصف طيران البرهان اليوم، أحد مقرات قوات الدعم السريع الذي خصص لأسرى تلك القوات، وتسبب القصف الجوي في مقتل وإصابة 26 أسيرا ولا تزال عمليات الحصر مستمرة".

وأضاف البيان: "قصف الطيران أيضا عددا من الأحياء المأهولة بالسكان في الخرطوم وأم درمان منها حي بيت المال الذي استشهد فيه أكثر من 20 مدنيا بعضهم داخل مسجد، وأحدث القصف الجوي كذلك دمارا كبيرا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وتابع: "قوات الدعم السريع تندد بالأفعال الوحشية والمروعة التي يقوم بها الانقلابيون بحق المدنيين الأبرياء من قتل وتدمير للبنية التحتية وهدم للمنازل".

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