العالم اليوم - تصفيات أوروبا 2024: فوز عريض لكل من إنجلترا وفرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 صباحاً - حافظت إنجلترا، وصيفة بطلة أوروبا، على انطلاقتها المثالية في تصفيات كأس أوروبا 2024، بفوز سهل على مضيفتها مالطا 4-0، بينما فازت فرنسا على جبل طارق بنتيجة 3-0، يوم الجمعة.

وافتتح فيرديناندو أباب التسجيل بالخطأ في مرمى بلاده (8)، قبل أن يضاعف ترنت ألكسندر-أرنولد التقدم بتسديدة بعيدة جميلة (28).

وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين الثالث من ركلة جزاء (31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلسون الرابع من العلامة ذاتها (83).

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة بعد أن حققت بداية رائعة في المرحلة الأولى في مارس الماضي بفوز على كل من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا.

وتخوض إنجلترا مباراتها الرابعة على أرضها ضد مقدونيا الشمالية على ملعب أولد ترافورد يوم الإثنين المقبل فيما تلتقي مالطا مع أوكرانيا.

وبقيت فرنسا متصدرة المجموعة الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة الكاملة بعد فوزها على هولندا 4-صفر وعلى جمهورية إيرلندا 1-صفر في مستهل مشوارها في التصفيات في مارس الماضي.

وكانت المباراة بين جبل طارق وفرنسا أول لقاء يجمع بين المنتخبين.

وخاض كل من حارس لنس بريس سامبا ومدافع تشلسي الإنجليزي يوسف فوفانا أول مباراة لهما أساسيين.

أما في خط الهجوم فلعب المخضرم أوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة يعاونه على الجهتين كيليان مبابي من اليسار وكينغسلي كومان على اليمين.

ونجح جيرو في افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بكرة رأسية إثر تمريرة من كومان.

وعلى الرغم من سيطرة شبه مطلقة لفرنسا، انتظرت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لتعزيز تقدمها عن طريق ركلة جزاء انبرى لها مبابي بنجاح إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وكاد أنطوان غريزمان أن يضيف الهدف الثالث لكن الكرة التي سددها ارتدت من القائم (52).

وسجل أيمن مويلهي الهدف الثالث لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل شباكه (78).