العالم اليوم - البيت الأبيض يعلّق على حديث بوتين عن إمكانية استخدام النووي

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يعلّق على حديث بوتين عن إمكانية استخدام النووي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 03:22 صباحاً - ندد البيت الأبيض يوم الجمعة بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي ردا على تصريحات بوتين.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق يوم الجمعة إن روسيا يمكن "نظريا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وردا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أكدت أوليفيا دالتون نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

بوتين يتحدث عن "نقل النووي" وظروف استخدامه

أكد الرئيس الروسي، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية، لكنه أكد أنه جرى نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأشار بوتين، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى أن موسكو "لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي"، لافتا إلى عدد من النقاط: