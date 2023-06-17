وفاة مسرب أوراق البنتاجون السرية

جدة - نرمين السيد - وتوفى إلسبيرغ جراء سرطان البنكرياس الذى شخصت إصابته به فى 17 فبراير، حسبما قال أولاده وزوجته فى بيان أشاروا فيه الى أنه "لم يعانى وكان محاطا بعائلته".

فى مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

يذكر أن إلسبيرغ، الذى ولد فى عام 1931، ساهم فى تغيير نظرة الرأى العام الأمريكى حيال النزاع فى فيتنام.

وكان إلسبيرغ محللا فى وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة "راند كوربوريشن" المرتبطة بالبنتاغون، واشتهر فى أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التى كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.