العالم اليوم - معمرة برازيلية تحتفل بعيد ميلادها الـ123

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 06:22 صباحاً - احتفلت امرأة يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها الـ123 في البرازيل.

ونظم مسؤولون في ولاية بارانا بالبرازيل، احتفالا بعيد ميلاد أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، الـ123.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ولدت دوفرجيم في يونيو 1900، ما يجعلها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم.

ولا يعترف سجل "غينيس" بكون دوفرجيم الأكبر سنا في العالم، وذلك لتأخير في تسجيل شهادة ميلادها، والتي ثبتت لاحقا بعد إفادات من 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عاما.

وحامل الرقم القياسي الرسمي الحالي كأكبر شخص معمر في العالم هي الأميركية ذات الأصل الإسباني برانياس موريرا، التي بلغت 116 عاما في 4 مارس من هذا العام.