كوريا الشمالية تبدأ اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم لتحديد استراتيجية الدفاع

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنَّ اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت، أمس الجمعة، اجتماعًا مهمًا لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد للتعامل مع الوضع الدولى المتغير، وذلك بحضور الزعيم كيم جونج أون، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





وأضافت الوكالة من دون الخوض فى التفاصيل، أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذى يُعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المُتوقع أن يستعرض أيضًا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.

وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيرى المدى قبالة ساحلها، بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية فى وقت سابق، وقالت كوريا الشمالية إنَّ التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية.

وفى الشهر الماضي، حاولت بيونج يانج إطلاق قمر صناعى للتجسس، فى أول محاولة لإطلاق قمر صناعى منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.