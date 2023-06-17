وأضافت الوكالة من دون الخوض فى التفاصيل، أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذى يُعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المُتوقع أن يستعرض أيضًا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.
وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيرى المدى قبالة ساحلها، بعد أقل من ساعة على تهديدها برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية فى وقت سابق، وقالت كوريا الشمالية إنَّ التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية.
وفى الشهر الماضي، حاولت بيونج يانج إطلاق قمر صناعى للتجسس، فى أول محاولة لإطلاق قمر صناعى منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تبدأ اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم لتحديد استراتيجية الدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.