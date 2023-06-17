العالم اليوم - بيان للجيش الليبي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات

انتم الان تتابعون خبر بيان للجيش الليبي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 08:18 صباحاً - أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي دعمها للتقارب بشأن القوانين المنظمة للانتخابات العامة، داعية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.

وأعلن الجيش الليبي في بيان دعمه للمباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، واعتبر أن ما قامت به لجنة 6 + 6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما حثت قيادة الجيش على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا"، مطالبة بعثة الأمم المتحدة "دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات".

ونجحت لجنة 6+6 (6 أعضاء من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

كانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.

كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وإنشاء بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات".

وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.