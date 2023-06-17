مسؤول سابق بالدفاع الأمريكية: جرى نشر أسلحة نووية فى أوروبا منذ 25 عاما

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كيميت" خلال مداخلة هاتفية لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنَّ الأسلحة التى جرى نشرها لم يتم سحبها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنَّ علينا تذكير أنفسنا أن إحدى الدول المهمة والتى انتشرت فيها الأسلحة النووية هى أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، ينس ستولتنبرج، قال إنَّ الحلفاء اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوا فى الحلف ونسعى لإيجاد حلول ملائمة لانضمامها.

وأضاف "ستولتنبرج" خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو فى بروكسل ونقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أننا ننتهى من اتفاقية لوضع مجلس استشارى لأوكرانيا.