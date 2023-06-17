كندا: مصرع 15 شخصا إثر تصادم حافلة بشاحنة جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الشرطة الكندية حصلت على إفادات الشهود، موضحة أن الحافلة دخلت طريقاً بالخطأ كانت تسير فيه الشاحنة.

وقالت الشرطة الكندية إن الضباط لم يتمكنوا من التحدث إلى سائق الحافلة، وهو فى المستشفى الآن، فيما لم توجه الشرطة الكندية اتهاماتً إلى أى طرف حتى الوقت الراهن.

ويبحث الضباط الكنديون ما إذا كانت الشاحنة بها مشاكل ميكانيكية.