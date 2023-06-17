أوغندا: مقتل 25 فى هجوم إرهابى على مدرسة ثانوية بـ مبوندوى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الأوغندى فى ديسمبر الماضى، مقتل 11 إرهابيًا متمركزين فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم أسر 8 آخرين، فى اشتباكات مع القوات الأوغندية خلال غارة عبر الحدود. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، فيليكس كولايجى، إن ما بين 20 و30 مقاتلا من القوات الديمقراطية المتحالفة عبروا نهر سيميليكى إلى منطقة نتوروكو بجنوب غرب أوغندا، مما أدى إلى اندلاع معركة مع الجنود الأوغنديين.

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