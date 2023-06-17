العالم اليوم - فيديو.. بايدن ينهي خطابه بعبارة "لم يفهمها أحد"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بايدن ينهي خطابه بعبارة "لم يفهمها أحد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 10:20 صباحاً - في زلة لسان غريبة تضاف إلى سلسلة زلات قديمة ختم الرئيس الأميركي جو بايدن أحد خطاباته بطريقة غير مفهومة.

وختم بايدن خطابه عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة بعبارة "حفظ الله الملكة".

وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك".

وأكد البيت الأبيض أن الصحفيين "ليس لديهم فكرة" حول دوافع تحدث الرئيس الأميركي بهذه العبارات.

ويتعرض الرئيس الأميركي من حين لآخر لمواقف مشابهة تثير استغراب الحاضرين حول كلمات أو عبارات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث.