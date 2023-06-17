الاتحاد الأوروبى يهنئ غينيا بيساو على نجاح الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - هنأ الاتحاد الأوروبى شعب غينيا بيساو والجهات الفاعلة السياسية والهيئات الانتخابية على الانتخابات التشريعية الهادئة والسلمية والتشاركية العالية التى أجريت فى 4 يونيو الجارى، وتم الإعلان عن نتائجها النهائية أمس الجمعة.





وأكدت دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى صباح اليوم السبت، أن القبول الفورى للنتائج من قبل جميع القادة السياسيين الرئيسيين يمثل خطوة مهمة فى توطيد الديمقراطية والاستقرار فى غينيا بيساو.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبى قدم دعماً مفيداً للعملية الانتخابية، لا سيما من خلال خلية مراقبة المجتمع المدنى، التى نشرت 200 مراقب فى جميع أنحاء البلاد.. ولا يزال الاتحاد الأوروبى ملتزمًا بالعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقبلى والحكومة والبرلمان الجديد لغينيا بيساو؛ لتعزيز شراكتنا واسعة النطاق لدعم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة".