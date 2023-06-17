الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة مدفعية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الهجوم الأوكرانى المضاد ليس لديه أى فرصة للنجاح، وأنه لم يبق لدى أوكرانيا تقريبًا أسلحة محلية الصنع، وأن الحرب الاقتصادية التى يشنها الغرب على روسيا فشلت، موضحًا أن أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينخرط بشكل مباشر فى الصراع الدائر مع أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال كلمته أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، أن أسلحة الغرب لم تنجح فى أوكرانيا، وأن روسيا لن تجعلها تنجح، وأكد أن قوات بلاده ستقدم على حرق مقاتلات F-16 فى أوكرانيا، مستشهدًا باحتراق الدبابات الغربية وتدميرها.