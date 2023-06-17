أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 219 ألفا و170 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و977 دبابة، و7 آلاف و706 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و834 من النظم المدفعية، و609 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و364 من أنظمة الدفاع الجوى، و314 طائرة مقاتلة، و302 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و557 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 520 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و364 طائرة مسيرة، وإسقاط 1211 من صواريخ كروز".

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