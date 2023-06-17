رئاسة شؤون الحرمين تطلق حزمة من المبادرات لموسم حج

جدة - نرمين السيد - تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتى تشتمل على 17 مبادرة.





وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبد العزيز الشبيلى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة فى ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتى تسهم بشكل فاعل فى إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

من جانبها، أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطانى، إلى تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لحج هذا العام، والتى تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

من جهة أخرى، استقبلت شركة مطوفى حجاج دول جنوب شرق آسیا (مشارق) أمس الجمعة، أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامى.

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التى تجسّد مشاعر الاحتفاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة السعودية فى العناية والاهتمام بقاصدى الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، أشاد عدد من الحجاج السودانيين بالجهود الكبيرة التى تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.