صافرات الإنذار تدوى فى مقاطعة ميكولايف للتحذير من هجمات روسية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها رصدت محاولات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضى لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا، حيث تصدت الوحدات الروسية لعدد من هجماتها هناك، لافتة إلى أن إجمالى خسائر الجيش الأوكرانى على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسى الصنع ومدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة فى زابوريجيا.

وعلى محور دونيتسك، تصدت مجموعة قوات "الجنوبية" الروسية لـ5 هجمات أوكرانية خلال يوم، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 340 جنديا ومدرعتين و4 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دى-30"، بينما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة فى دونيتسك، وتمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و50 آخرين على محور كراسنى ليمان، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحورين، وتدمير مدفعين ذاتيى الحركة "أكاتسيا" و"جفوزديكا"، إضافة إلى مدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30".

وعلى محور خيرسون، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 35 جنديا للعدو وتدمير مدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، وأصابت القوات الروسية بنيرانها 105 وحدات مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية للعدو فى 132 منطقة.