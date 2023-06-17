سول: واشنطن تدعم تطوير علاقات ناضجة بين الصين وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الكورية الجنوبية فى سول، اليوم السبت، إن واشنطن تدعم تطوير علاقات ناضجة بين الصين وكوريا الجنوبية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ويعتزم وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، إجراء زيارة إلى الصين والمملكة المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجارى. ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، سيلتقى بلينكن، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، مع كبار المسئولين فى جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين بشكل مسؤول. كما يطرح بلينكن القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك للنقاش، وكذلك مناقشة المسائل العالمية والإقليمية والتعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة بين البلدين.

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