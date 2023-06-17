وزير الدفاع الروسى يطالب بتوسيع إنتاج الدبابات والقاذفات

جدة - نرمين السيد - ووجهت القوات الجوية الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، على مواقع إنتاج طائرات بدون طيار هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، الليلة الماضية.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية، فقد رصدت قواتها محاولات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضى، لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا، وصدت الوحدات الروسية عددًا من هجماتها هناك.

وأشارت إلى أن إجمالى خسائر الجيش الأوكرانى على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسى الصنع ومدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة فى زابوريجيا.