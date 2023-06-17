العالم اليوم - حمى القش.. لماذا نصاب بها وما أعراضها؟

انتم الان تتابعون خبر حمى القش.. لماذا نصاب بها وما أعراضها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 مساءً - حمى القش هي رد فعل تحسسي تجاه بعض الأشياء، حيث ينتج جسم الإنسان الأجسام المضادة استجابةً لمحفزات معينة مثل حبوب اللقاح، ومن أعراضها العطس والحكة في العينين والدموع وانسداد الأنف.

تقول نيسا أسلم، طبيبة عامة من مؤسسة علوم الحياة الجلدية في بريطانيا: "يعاني الكثير من الأشخاص من حمى القش الآن فقط لأن عدد حبوب اللقاح مرتفع، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير المناخ".

وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من حمى القش غالبا ما يكون لديهم تاريخ عائلي ليس فقط من حمى القش، ولكن أيضا لحالات جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن مشاكل في الجهاز المناعي".

الأعراض:

انسداد الأنف.

دموع وحكة واحمرار في العين.

العُطاس.

السعال.

الإرهاق الشديد.

الصُداع المتكرر.

صعوبة التركيز.

ماذا يمكنك أن تفعل إذا أصبت لحمى القش في الوقت الحالي؟