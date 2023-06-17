العالم اليوم - السودان.. ترجيح بشأن إعلان هدنة لمدة 3 أيام

انتم الان تتابعون خبر السودان.. ترجيح بشأن إعلان هدنة لمدة 3 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 مساءً - ذكرت مصادر سودانية لـ"دوت الخليج"، السبت، أن هناك ترجيح بشأن إعلان هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 3 أيام.

وأوضحت أن هناك ترقب لموافقة نهائية من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان الهدنة.

وأشارت المصادر إلى أن "الهدنة المرتقبة في السودان ستعقبها هدنة لمدة 5 أيام خلال عيد الأضحى".

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تزايد القلق في أوساط السكان المدنيين الذين أضطر مئات الآلاف منهم للفرار تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وسط أوضاع إنسانية معقدة في عدد من مدن البلاد التي نزح إليها سكان العاصمة.

وقبل أقل من أسبوعين قتل أكثر من 18 شخصا في حي مايو المكتظ بالسكان في جنوب الخرطوم وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص ويعتبر أحد أكثر أحياء العاصمة اكتظاظا بالسكان.

كما قتل وأصيب نحو 10 مدنيين كانوا عالقين وسط اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال في منطقة العشرة السكنية الواقعة في وسط الخرطوم.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل، تشهد عدد من مناطق العاصمة هجمات جوية وأرضية متواصلة أدت إلى سقوط أكثر من ألف من المدنيين.

وتفاقم الأمر أكثر خلال الأيام القليلة الماضية بعد تزايد استخدام القنابل المتفجرة في الأحياء السكنية.

ويقول عادل حسن وهو من سكان منطقة الحاج يوسف لموقع "دوت الخليج" إن الأحياء السكنية أصبحت تشهد هجمات جوية وأرضية متكررة خلال الأيام الماضية مما أدى إلى تزايد عدد الضحايا بين المدنيين.

ويشير حسن إلى وجود الكثير من الضحايا تحت أنقاض عشرات المباني السكنية والخدمية التي تعرضت للقصف.