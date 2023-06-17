العالم اليوم - قصة وفاء جيران حي في العراق.. "الدار عامرة بأهلها"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحادثة عكست مدى إنسانية ومحبة الجيران في أحد أحياء مدينة الموصل.

حيث قررت إحدى العائلات عرض منزلها للبيع بغرض علاج ابنها المريض، وكتبت على جدار المنزل الخارجي "الدار للبيع". لتكون المفاجأة بعد قليل حيث أقدم الجيران على مسح العبارة واستبدالها بأخرى كتب فيها "تبقى الدار عامرة بأهلها". وأعرب الجيران عن نيتهم تحمل نفقات العلاج التي قال متابعون على موقع "تويتر" إنها وصلت لمبلغ قدره 70 مليون دينار. وعبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بـ"الغيرة العراقية"، وتوالت التعليقات الإيجابية المشيدة بسلوك الجيران.

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