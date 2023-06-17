العالم اليوم - تركيا: ندعم سياسة الباب المفتوح للناتو.. ورسالة للسويد

انتم الان تتابعون خبر تركيا: ندعم سياسة الباب المفتوح للناتو.. ورسالة للسويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 12:22 مساءً - أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، السبت، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، أن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو.

وقال يشار غولر: "خلال اجتماعاتنا الثنائية. أعلنا لحلفائنا أننا ندعم سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو".

وأضاف: "السويد يمكنها أن تصبح عضوًا في الناتو مثل فنلندا إذا أوفت بالتزاماتها المسجلة في المذكرة الثلاثية بشكل ملموس".

وتقدمت هلسنكي وستوكهولم للانضمام إلى الناتو معا في العام الماضي في أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، لكن مصيرهما تباعد بعد أن صادقت تركيا على طلب فنلندا قبل الانتخابات الرئاسية التركية، بينما أجلت النظر في الطلب السويدي، إثر نزاع طويل الأمد بشأن ما تراه أنقرة دعما للجماعات الكردية، وكذلك القيود المفروضة على صادرات الأسلحة.

محطات بين تركيا والسويد