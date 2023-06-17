«القاهرة الإخبارية»: أستراليا تخصص 1.4 مليار دولار لمشروع إسكان عام

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة حزب العمال فى أستراليا، اليوم السبت، تخصيص 1.4 مليار دولار أمريكى لتوفير آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة فى أنحاء البلاد، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال أنتونى ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالى، إن الأموال التى سيتم استخدامها بحلول 30 يونيو 2025، ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم فى غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار. وأضاف ألبانيز، خلال كلمة ألقاها فى ملبورن، وعرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة حزب العمال التى يقودها تعتقد أن "كل أسترالى يستحق أن يكون له منزل.. سيكون إسكانًا عامًا بالكامل، وهذه الأموال للإسكان العام". كانت الحكومة قالت فى مايو الماضى إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالى على مدى أربع سنوات فى الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات، ووعدت بألا يؤدى ذلك إلى ارتفاع التضخم.

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