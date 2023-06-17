طائرات الجيش السودانى تحلق فى الخرطوم والدعم السريع تطلق النيران عليها

جدة - نرمين السيد - وكان مراسل "القاهرة الإخبارية"، قد أفاد قبل ساعات قليلة بوقوع اشتباكات عنيفة فى عدد من أحياء أم درمان. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ 15 أبريل الماضى، ما أدى إلى نزوح ملايين السودانيين ومقتل وإصابة مئات الآلاف من أبناء البلاد، لاسيما فى العاصمة الخرطوم والولايات القريبة منها.

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