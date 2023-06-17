دوى انفجارات فى دونيتسك وأوكرانيا تطالب المواطنين الاحتماء بالملاجئ

جدة - نرمين السيد - دوت انفجارات فى منطقة دونيتسك، اليوم السبت، حيث طالبت السلطات الأوكرانية المواطنين بالاحتماء فى الملاجئ، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ودوت صافرات الإنذار فى مقاطعة ميكولايف الأوكرانية، اليوم، محذرة من هجمات روسية. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عشرات الآليات العسكرية الأوكرانية فى ميكولايف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها رصدت محاولات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضى لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا، حيث تصدت الوحدات الروسية لعدد من هجماتها هناك، لافتة إلى أن إجمالى خسائر الجيش الأوكرانى على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسى الصنع ومدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة فى زابوريجيا.

وعلى محور دونيتسك، تصدت مجموعة قوات "الجنوبية" الروسية لـ5 هجمات أوكرانية خلال يوم، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 340 جنديا ومدرعتين و4 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دى-30"، بينما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة فى دونيتسك، وتمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و50 آخرين على محور كراسنى ليمان، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحورين، وتدمير مدفعين ذاتيى الحركة "أكاتسيا" و"جفوزديكا"، إضافة إلى مدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30".