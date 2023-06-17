العالم اليوم - عملية لداعش في دولة إفريقية.. 41 قتيلا بهجوم على مدرسة

انتم الان تتابعون خبر عملية لداعش في دولة إفريقية.. 41 قتيلا بهجوم على مدرسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 01:19 مساءً - أعلنت الشرطة الأوغندية، السبت، أن مسلحين على صلة بتنظيم داعش قتلوا 41 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لداعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

وقالت الشرطة على تويتر: "تم حتى الآن انتشال 41 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل 8 مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب.

وتابعت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي أبريل هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.