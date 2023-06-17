زلزال بقوة 5.8 يضرب غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - شهدت مناطق غرب فرنسا وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، وهو الأقوى فى البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، حيث شعر به السكان وتسبب بوقوع أضرار مادية فى المنطقة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل "ريناس"، أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات، فيما أعلن المكتب المركزى الفرنسى لرصد الزلازل "بى. سى. إس. إف"، أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات، ونشر إشعارا بـ "زلزال قوى جدا". ووقع الزلزال الساعة 18.38 فى كرام-شابان، بين منطقتى لاروشيل ونيور، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها بى. سى. إس. إف وريناس، وقال صحفيون فى وكالة فرانس برس إن آثار هذا الزلزال شعر بها خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج.

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