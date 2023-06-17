العالم اليوم - فيديو "محرج".. العد التنازلي انتهى والصاروخ "يتمرد"

انتم الان تتابعون خبر فيديو "محرج".. العد التنازلي انتهى والصاروخ "يتمرد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 يونيو 2023 02:16 مساءً - ألغت شركة "بي إل دي سبيس" الإسبانية تجربة إطلاق صاروخها "ميورا 1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة، في وقت مبكر من السبت، مما يمثل أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات القارة لإرسال حمولات صغيرة إلى الفضاء.

وأظهرت صور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا جنوب غربي إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر، مع اندلاع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.

قال راؤول توريس الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها في بيان: "نجحت 99.9 بالمئة من الإجراءات. إطلاق صاروخ أمر غاية في الصعوبة، لكننا نقترب أكثر فأكثر. سنبذل جهدا أكبر مرة أخرى".

وقالت الشركة إن الإطلاق توقف بسبب خطأ في تحرير الكابلات.

أوروبا والفضاء