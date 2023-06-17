السويد توافق على حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 24 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة السويدية تقديم حزمة الدعم رقم 12 لأوكرانيا، بقيمة 250 مليون كرونة "أى حوالى 23.7 مليون دولار"، تشمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة من طراز "جريبن".





وأفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم السبت، نقلا عن مصادر سويدية مطلعة، بأن الجزء الأكبر من الأموال سيتم توجيهه من خلال صندوق بريطانى واحد وصندوق آخر لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لشراء معدات التدريب الدفاعى والعسكرى من بين أمور أخرى.

وكانت السويد أعلنت فى شهر مايو الماضى أنها قد تسمح للطيارين الأوكرانيين باختبار "جريبن" بعد استفسارات من أوكرانيا حول أنواع مختلفة من أنظمة الطيران، لكنها قررت فى الوقت ذاته أن ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف فى الوقت الحالى.

وكان وزير الدفاع السويدى بال جونسون، أعلن أن الطيارين الأوكرانيين سيكونون قادرين على الخضوع للتدريب على الطائرات المقاتلة السويدية من طراز "JAS 39 Gripen" فى أقرب وقت.

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات الأشخاص المتهمين بـ "تقويض العملية الديمقراطية" فى أوغندا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على تأشيرات دخول الأشخاص المتهمين "بتقويض العملية الديمقراطية" فى أوغندا.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - " إن الولايات المتحدة ستنظر فى الإجراءات المحتملة الأخرى لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين فى تقويض العملية الديمقراطية فى أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان".

ولم يذكر البيان أسماء أى أفراد مستهدفين، ولكنه أكد على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب الأوغندى وتظل ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى البلاد وعلى الصعيد العالمى.